Чехия закупает артснаряды для Украины у союзников России – WSJ

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Чехия закупает артиллерийские снаряды для Украины, в том числе у государств, называющих себя союзниками России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного собеседника в чешском правительстве.

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По его информации, Чехия активизировала контакты времен холодной войны и нашла для Украины 300 000 снарядов советского образца, а также 500 000 снарядов западного производства в третьих государствах, в том числе среди тех, которые считают себя союзниками России. Где именно страна покупает снаряды, остается в секрете.

Однако, как пишет издание, в этом помогла прежняя принадлежность Чехии к бывшему советскому блоку. В частности, страна сохранила хорошие отношения со многими государствами Глобального Юга, обладающими большими запасами оружия советских времен и способными нарастить производство.

Также, как отмечает The Wall Street Journal, Чехии удалось найти дополнительно 700 000 боеприпасов, которые будут доставлены в Украину при наличии финансирования.

По словам собеседника издания в чешском правительстве, в общей сложности на приобретение 1,5 млн снарядов нужно около 3 млрд евро, что эквивалентно $3,3 млрд. Собеседник отметил, что это небольшая часть пакета помощи Украине в $60 млрд, который сейчас заблокирован в Конгрессе США.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах. К чешской инициативе ранее присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства – более 15.

7 марта президент Чехии Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

12 марта Фиала заявил о возможности закупки дополнительных 200 000 артснарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

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