Чешская инициатива. Литва предоставит 35 млн евро на снаряды для Украины

По словам премьера Литвы, страна даст 35 млн евро на артснаряды для ВСУ

Флаг Литвы (Фото: EPA / ALDA KALNINA)

Литовское правительство поддержало инициативу Чехии по обеспечению артиллерийскими снарядами украинских военных – страна выделит 35 млн евро. Об этом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

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"Правительство Литвы выделило 35 млн евро на приобретение снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Вместе, чего бы не стоила победа", — написала Шимоните на своей странице в X.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, если будет найдено финансирование.

Среди стран, присоединившихся к чешской инициативе – Канада, Финляндия, Бельгия, Латвия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия и Польша.

На 8 марта Чехии удалось собрать достаточно денег для закупки первых 300 000 артснарядов из обещанных 800 000.

12 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что возможно закупить дополнительно еще 200 000 артснарядов для Украины.

На следующий день советник Фиалы заявил, что боеприпасы, закупленные по инициативе Чехии, могут поступить в Украину в начале лета.

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