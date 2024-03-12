Caesar и 155-мм снаряды. Дания объявила о новом пакете помощи Украине на $337 млн

Как сообщили в Минобороны страны, пакет содержит артиллерийские системы и боеприпасы

САУ Caesar (Фото: Министерство обороны Дании)

Дания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $337 млн, в него вошли самоходные артиллерийские установки и снаряды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

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По информации оборонного ведомства, общая стоимость вооружения составляет около 2,3 млрд датских крон, что эквивалентно $337 млн.

Пакет содержит самоходные артиллерийские установки Caesar, 120-мм минометы и боеприпасы к ним. Денежные средства на САУ Caesar Дания выделила в сотрудничестве с Францией, а на 155-мм артиллерийские снаряды – в сотрудничестве с Эстонией и Чехией, заявили в Минобороны.

"Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины", – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Глава оборонного ведомства заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 16-й пакет военной помощи от Дании. Он отметил, что Дания должна продолжать поддержку Украины, которая "абсолютно решающая" для результата войны.

18 декабря 2023 года стало известно, что Швеция и Дания договорились купить для Украины около 20 БМП CV90 на $191,5 млн.

22 февраля 2024 года Минобороны Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на 228 млн евро.

23 февраля Украина с Данией соглашение в сфере безопасности. Полный текст – здесь.

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