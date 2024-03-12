Caesar та 155-мм снаряди. Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $337 млн

САУ Caesar (Фото: Міністерство оборони Данії)

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму в $337 млн, в нього увійшли самохідні артилерійські установки та снаряди. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни.

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За інформацією оборонного відомства, загальна вартість озброєння становить близько 2,3 млрд данських крон, що еквівалентно $337 млн.

Пакет містить самохідні артилерійські установки Caesar, 120-мм міномети та боєприпаси до них. Кошти на САУ Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди – у співпраці з Естонією та Чехією, заявили в Міноборони.

"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми робимо суттєвий внесок у боротьбу за свободу України", – сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Очільник оборонного відомства заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 16-й пакет військової допомоги від Данії. Він зазначив, що Данія мусить продовжувати підтримку України, яка є "абсолютно вирішальною" для результату війни.

18 грудня 2023 року стало відомо, що Швеція та Данія домовилися купити для України близько 20 БМП CV90 на $191,5 млн.

22 лютого 2024 року Міноборони Данії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні на 228 млн євро.

23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією. Повний текст - тут.

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