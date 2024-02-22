15 000 артснарядів, ППО, дрони. Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро

Прапор Данії (Фото: ЕРА/ ERNST VAN NORDE)

Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 228 млн євро. Планується передання українській армії артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони, дронів та іншого.

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Разом із Чехією Данія планує закупити для України 15 000 артснарядів 155-мм, які планують доставити на фронт протягом кількох місяців.

Крім того, Данія передасть боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники. Пакет також включатиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

"Я щасливий, що так багато данських компаній підтримують оборонну боротьбу України. Я регулярно розмовляю з представниками оборонної промисловості Данії про те, як ми можемо краще використати знання та потенціал ділового світу щодо військових пожертвувань Україні", – заявив глава оборонного відомства Данії Трольс Лунд Пульсен.

До цього Міноборони Данії повідомляло, що Україна може чекати на перші винищувачі F-16 влітку 2024 року.

Під час Мюнхенської безпекової конференції чеський президент Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО закуповують боєприпаси у "близьких партнерів" Альянсу в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

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