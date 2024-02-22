Президент Латвії: Українців не питають, чи втомилися вони воювати. Їм потрібно більше допомоги

Рінкевичс заявив, що для перемоги Україні потрібна підтримка партнерів не лише сьогодні, а й у майбутньому

Едгарс Рінкевичс (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав посилити підтримку України та не піддаватися втомі від війни. Про це він повідомив у зверненні до депутатів латвійського Сейму.

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За його словами, після двох років великої війни люди у всьому світі та в Латвії починають втомлюватися.

"Я закликаю вас пам'ятати, що втомлюватися від війни та допомоги – це велика розкіш. Ніхто в Україні не дав можливості втомитися. Ніхто їх не питає, чи втомилися вони отримувати новини про смерть близьких. Їх не питають, чи втомилися вони воювати на фронті. Вони не мають вибору", — сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що партнерам та його країні необхідно ухвалити довгострокову програму військової підтримки України.

"Здається, ми нескінченно пояснювали світові, чому необхідно підтримати Україну та перемогти імперію зла. Але цього недостатньо. Латвія має продовжувати залишатися сильним плечем та союзником України у всіх міжнародних організаціях", – заявив політик.

Глава держави наголосив, що допомогу Україні слід посилити.

"Ми підтримували Україну з першого дня. Але щоб перемогти, Україні потрібна наша підтримка у майбутньому. І на ділі, і на словах", – резюмував він.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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