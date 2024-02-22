Президент Латвии: Украинцев не спрашивают, устали ли они воевать. Им нужно больше помощи

Ринкевичс заявил, что для победы Украине нужна поддержка партнеров не только сегодня, но и в будущем

Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA/TOMS KALNINS)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал усилить поддержку Украины и не поддаваться усталости от войны. Об этом он сообщил в обращении к депутатам латвийского Сейма.

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По его словам, после двух лет большой войны люди во всем мире и в Латвии начинают уставать.

"Я призываю вас помнить, что уставать от войны и помощи – это большая роскошь. Никто в Украине не дал возможности устать. Никто их не спрашивает, устали ли они получать новости о смерти близких. Их не спрашивают, устали ли они воевать на фронте. У них нет выбора", — сказал Ринкевичс.

Он отметил, что партнерам и его стране необходимо принять долгосрочную программу военной поддержки Украины.

"Кажется, мы бесконечно объясняли миру, почему необходимо поддержать Украину и победить империю зла. Но этого недостаточно. Латвия должна продолжать оставаться сильным плечом и союзником Украины во всех международных организациях", — заявил политик.

Глава государства подчеркнул, что помощь Украине следует усилить.

"Мы поддерживали Украину с первого дня. Но чтобы победить, Украине нужна наша поддержка в будущем. И на деле, и на словах", — резюмировал он.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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