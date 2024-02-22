15 000 артснарядов, ПВО, дроны. Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро

Флаг Дании (Фото: ЕРА/ERNST VAN NORDE)

Министерство обороны Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на 228 млн евро. Планируется передача украинской армии артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, дронов и прочего.

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Вместе с Чехией Дания планирует закупить для Украины 15 000 артснарядов 155 мм, которые планируют доставить на фронт в течение нескольких месяцев.

Кроме того, Дания передаст боеприпасы для систем ПВО, технику разминирования и беспилотники. Пакет также будет включать радары, коммуникационные приборы и оборудование для дронов от датских компаний.

"Я счастлив, что так много датских компаний поддерживают оборонную борьбу Украины. Я регулярно разговариваю с представителями оборонной промышленности Дании о том, как мы можем лучше использовать знания и потенциал делового мира по военным пожертвованиям Украине", – заявил глава оборонного ведомства Дании Трольс Лунд Пульсен.

До этого Минобороны Дании сообщало, что Украина может ждать первые истребители F-16 летом 2024 года.

Во время Мюнхенской конференции безопасности чешский президент Петр Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО закупают боеприпасы у "близких партнеров" Альянса в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать из них помощь для Украины.

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