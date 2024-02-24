Великобритания потратит 245 млн фунтов на закупку артиллерийских снарядов для ВСУ

В Минобороны страны отметили, что в большой войне артиллерия "оказалась критической" для успехов Украины на поле боя

Украинский военный со снарядами 155-мм (Фото: EPA)

В течение следующего года Великобритания потратит 245 млн фунтов (286,7 млн. евро) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного королевства.

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"В течение следующего года Великобритания потратит около четверти миллиарда фунтов стерлингов на закупку и активизацию цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для увеличения запасов Украины", – сообщает ведомство.

Кроме того, Минобороны Британии сообщило, что страна подписала новую серию многомиллионных контрактов с британской компанией Cook Defense Systems для обеспечения сотен запасных гусениц для танков и бронетехники для ВСУ: это позволит ремонтировать поврежденную в бою технику.

В оборонном ведомстве отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ артиллерия "оказалась критической" для успехов Украины на поле боя, постоянно ухудшая состояние российских сил и не позволяя им "совершить значительные прорывы".

Британское Минобороны отмечает, что Украина "особо отмечена" благодаря высокоэффективному использованию своей артиллерии в контрбатарейном огне, используя предоставленные Британией дроны и радиолокационные системы для быстрого обнаружения местоположений российской артиллерии и быстрого ответного огня для ее уничтожения.

22 февраля глава Минобороны Британии Грант Шаппс сообщил, что страна пришлет в Украину еще 200 противотанковых ракет Brimstone, а также подготовит еще 10 000 украинских военнослужащих.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые европейские союзники обещали поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000. 7 февраля глава Евродипломатии заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн. боеприпасов к концу 2024 года.

17 февраля президент Чехии Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

21 февраля генсек НАТО сообщил, что страны-члены НАТО закупают боеприпасы у "близких партнеров" Альянса в Азии, что позволяет им пополнять собственные запасы и брать из них помощь для Украины.

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