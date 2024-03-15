Португалия выделит 100 млн евро на артснаряды для ВСУ

Португалия присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сообщили в Минобороны страны

Артиллерийские снаряды (Фото: Maria Senovilla/EPA)

Португалия выделит 100 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом сообщило Министерство обороны Португалии.

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100 млн евро на чешскую инициативу дополняет военную поддержку Украины, которую Португалия оказывает с начала полномасштабного вторжения России, отметили в оборонном ведомстве страны.

Ранее Португалия предоставила Украине танки Leopard 2A6, более 40 бронетранспортеров М113 и медицинские версии этих машин, артснаряды и легкие боеприпасы, гаубицы, скоростные суда, беспилотники, генераторы, медицинские материалы и амуницию, добавили в Минобороны Португалии.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил о 800 000 снарядов, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм, найденных в третьих странах.

К чешской инициативе ранее присоединились Дания, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Швеция и другие государства – всего более 15.

7 марта президент Чехии Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины.

8 марта советник по нацбезопасности и координатор инициативы Томаш Пояр опроверг слова президента Чехии о том, что удалось собрать средства на закупку 800 000 артснарядов, и добавил, что оплачены всего 300 000 боеприпасов.

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