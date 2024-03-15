Португалія виділить 100 млн євро на артснаряди для ЗСУ

Португалія долучилася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, повідомили в Міноборони країни

Артилерійські снаряди (Фото: Maria Senovilla/EPA)

Португалія виділить 100 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи. Про це повідомило Міністерство оборони Португалії.

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100 млн євро на чеську ініціативу доповнює військову підтримку України, яку Португалія надає з початку повномасштабного вторгнення Росії, зазначили в оборонному відомстві країни.

Раніше Португалія надала Україні танки Leopard 2A6, понад 40 бронетранспортерів М113 та медичних версій цих машин, артснаряди та легкі боєприпаси, гаубиці, швидкісні судна, безпілотники, генератори, медичні матеріали та амуніцію, додали у Міноборони Португалії.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах.

До чеської ініціативи раніше приєдналися Данія, Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща, Швеція та інші держави – всього понад 15.

7 березня президент Чехії Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник із нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

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