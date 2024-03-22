Литва предоставила Украине системы для борьбы с дронами. Они уже приехали

Сегодня переданные Вильнюсом системы противодействия беспилотникам добрались до Украины

Системы борьбы с беспилотниками (Фото: Минобороны Литвы)

Литва передала Украине системы для борьбы с вражескими беспилотниками. Сегодня они поступили в Украину. Об этом заявило Министерство обороны страны.

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"Литва продолжает оказывать непрерывную военную поддержку Украине. 22 марта переданные Литвой системы борьбы с беспилотниками доставили в Украину", — сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны добавили, что военная помощь, оказываемая Литвой, включает боеприпасы, беспилотники, антидроны, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и другую поддержку, в которой нуждается Украина.

В сообщении отметили, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины на 2024-2026 годы, предусматривающий пакет военной помощи на 200 млн евро.

13 марта президент Литвы поддержал идею отправки войск в Украину и призвал Запад прекратить "рисовать красные линии".

20 марта Литва сообщила, что передаст 35 млн евро на снаряды для Украины в рамках чешской инициативы.

Сегодня глава МИД Литвы заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны.

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