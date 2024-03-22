Глава МИД Литвы: Пока украинцы страдают от ракет, Запад просит их бездейственно наблюдать
Габриелюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после масштабной ракетной атаки России против Украины заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны. Об этом он написал на своей странице в X.

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"Мы "подавили" поставки оружия, нам не удалось дать достаточно ПВО, а теперь мы просим украинцев сидеть, сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи", – заявил Ландсбергис.

Он добавил, что "такие ошибки задают ход всему веку" и не имеют никакого оправдания.

Свое сообщение Ландсбергис дополнил фотографией последствий сегодняшнего удара российских оккупантов по Днепровской гидроэлектростанции.

Глава МИД Литвы: Пока украинцы страдают от ракет, Запад просит их бездейственно наблюдать
ДнепроГЭС после прилета (Фото: Х Ландсбергиса)
  • Сегодня РФ атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, десятками дронов-камикадзе. Всего россияне выпустили 151 средство воздушного нападения. Удалось сбить 92 цели – 55 беспилотников, 35 ракет Х-101/Х-555 и две ракеты Х-59.
  • В то же время США попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это якобы может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть со стороны России.
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