Глава МИД Литвы: Пока украинцы страдают от ракет, Запад просит их бездейственно наблюдать
Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после масштабной ракетной атаки России против Украины заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны. Об этом он написал на своей странице в X.
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"Мы "подавили" поставки оружия, нам не удалось дать достаточно ПВО, а теперь мы просим украинцев сидеть, сложа руки, пока крылатые ракеты падают на их семьи", – заявил Ландсбергис.
Он добавил, что "такие ошибки задают ход всему веку" и не имеют никакого оправдания.
Свое сообщение Ландсбергис дополнил фотографией последствий сегодняшнего удара российских оккупантов по Днепровской гидроэлектростанции.
- Сегодня РФ атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, десятками дронов-камикадзе. Всего россияне выпустили 151 средство воздушного нападения. Удалось сбить 92 цели – 55 беспилотников, 35 ракет Х-101/Х-555 и две ракеты Х-59.
- В то же время США попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это якобы может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть со стороны России.