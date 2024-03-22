Глава МЗС Литви: Поки українці страждають від ракет, Захід просить їх бездіяльно спостерігати

Голова литовського МЗС заявив, що Захід не дав Україні достатньої кількості ППО, і цій помилці немає виправдання

Габріелюс Ландсбергіс﻿ (Фото: EPA)

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної ракетної атаки Росії проти України заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньо кількості зброї та засобів протиповітряної оборони. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

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"Ми "придушили" постачання зброї, нам не вдалося дати достатньо ППО, а тепер ми просимо українців сидіти, склавши руки, поки крилаті ракети падають на їхні сім'ї", – заявив Ландсбергіс.

Він додав, що "такі помилки задають перебіг всьому століттю" та не мають ніякого виправдання.

Свій допис Ландсбергіс доповнив фотографією наслідків сьогоднішнього удару російських окупантів по Дніпровській гідроелектростанції.

ДніпроГЕС після прильоту (Фото: Х Ландсбергіса)