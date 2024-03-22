Глава МЗС Литви: Поки українці страждають від ракет, Захід просить їх бездіяльно спостерігати
Очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після масштабної ракетної атаки Росії проти України заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньо кількості зброї та засобів протиповітряної оборони. Про це він написав на своїй сторінці в Х.
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"Ми "придушили" постачання зброї, нам не вдалося дати достатньо ППО, а тепер ми просимо українців сидіти, склавши руки, поки крилаті ракети падають на їхні сім'ї", – заявив Ландсбергіс.
Він додав, що "такі помилки задають перебіг всьому століттю" та не мають ніякого виправдання.
Свій допис Ландсбергіс доповнив фотографією наслідків сьогоднішнього удару російських окупантів по Дніпровській гідроелектростанції.
- Сьогодні РФ атакувала Україну крилатими та балістичними ракетами різних типів, десятками дронів-камікадзе. Всього росіяни випустили 151 засіб повітряного нападу. Вдалось збити 92 цілі — 55 безпілотників, 35 ракет Х-101/Х-555 та дві ракети Х-59.
- Водночас США попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це нібито може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.