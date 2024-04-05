Литва выделяет деньги на артснаряды и около 3000 FPV-дронов для Украины – премьер страны

Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните (Фото: Кабмин)

Министерство обороны Литвы планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины. Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила во время совместного брифинга с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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"Мы договорились с министром национальной обороны, что Литва в скором времени закупит примерно за 2 млн евро 3000 литовских FPV-дронов, которые должны прибыть на фронт в этом году", – сказала Шимоните.

Также премьер заявила, что Литва выделила 35 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Она отметила, что в целом государство предоставило Украине более 1 млрд евро, половина этой суммы – военная помощь.

Шимоните заявила о запуске программы реабилитации украинских военнослужащих. В ее рамках страна будет оказывать помощь в развитии соответствующей инфраструктуры в Днепре, Львове и Житомире. На эту программу Литва направит около 15 млн евро.

22 марта глава МИД Литвы заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны.

В тот же день Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине партии систем борьбы с беспилотниками.

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