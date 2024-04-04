Латвия предоставит Украине дроны на 1 млн евро и выделит 10 млн евро на артснаряды

Премьер Латвии отметила, что страна будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине

Денис Шмыгаль и Эвика Силиня (Фото: Кабмин)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут беспилотники, боеприпасы и амуниция. Об этом она сообщила во время совместного брифинга с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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Премьер заявила, что Латвия продолжает вносить свой вклад в поддержку Украины. Страна помогает как в рамках двустороннего формата, так и международного.

"В целом, поддержка Латвии для Украины достигает уже 85 млн евро, а общая военная поддержка составит 372 млн евро. Как мы уже договорились, это будет 0,25% от нашего валового внутреннего продукта", – сказала Силиня.

Она отметила, что Латвия уже в этом месяце запланировала следующий пакет военной помощи, в который войдут материально-технические ресурсы, амуниция и вооружение.

"Это мы также обсудили сегодня с премьер-министром Украины. Очень важны взрывчатые вещества, транспорт, оружие, индивидуальная экипировка", — подчеркнула Силиня.

Также премьер заявила, что Латвия присоединилась к коалиции дронов. И в ближайшее время страна передаст Украине беспилотники общей стоимостью 1 млн евро.

"Дроны уже проверены, наши коллеги уже признали их соответствующими всем требованиям", – сказала она.

Кроме этого, по словам премьера, Латвия поддержала инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и предоставит 10 млн евро.

5 января Умеров заявил, что Украина и Латвия будут наращивать производство беспилотников и развивать совместные проекты в этой сфере.

15 февраля британское правительство сообщило, что Великобритания и Латвия возглавят "коалицию беспилотников", в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн.

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