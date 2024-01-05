Україна та Латвія будуть нарощувати виробництво безпілотників – Умєров
Україна та Латвія нарощуватимуть виробництво безпілотників і розвиватимуть спільні проєкти в цій сфері. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.
Під час розмови Умєров окрему увагу звернув на нарощення виробництва БпЛА та розвиток спільних із Латвією проєктів у цій сфері.
"Змістовна телефонна розмова з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Поінформував про поточну обстановку на фронті, окремо виділив застосування засобів РЕБ та БпЛА", – повідомив міністр оборони.
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Також Умєров повідомив про посилення співпраці в оборонній промисловості за підсумками розмови з очільником Міноборони Норвегії Бйорном Грамом. Також він обговорив поточну фронтову ситуацію зі своїм польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем.
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