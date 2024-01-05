Україна та Латвія будуть нарощувати виробництво безпілотників – Умєров

Міністр оборони провів розмови зі своїми колегами із Латвії, Норвегії та Польщі: є домовленості щодо посилення оборони України

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Україна та Латвія нарощуватимуть виробництво безпілотників і розвиватимуть спільні проєкти в цій сфері. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

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Під час розмови Умєров окрему увагу звернув на нарощення виробництва БпЛА та розвиток спільних із Латвією проєктів у цій сфері.

"Змістовна телефонна розмова з латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Поінформував про поточну обстановку на фронті, окремо виділив застосування засобів РЕБ та БпЛА", – повідомив міністр оборони.

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Також Умєров повідомив про посилення співпраці в оборонній промисловості за підсумками розмови з очільником Міноборони Норвегії Бйорном Грамом. Також він обговорив поточну фронтову ситуацію зі своїм польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем.

24 грудня 2023 року Латвія відправила до України вже 271 автомобіль, конфіскований у п'яних водіїв. Вартість цих автомобілів оцінюється майже в 1 млн євро.

2 січня, після масованої ракетної атаки на Україну, президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав передати країні більше систем протиповітряної оборони.

5 січня міністр закордонних справ Латвії Каріньш заявив, що Росія продовжуватиме шукати нові цілі для агресії, незалежно від результату великої війни проти України.

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