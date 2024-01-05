Украина и Латвия будут наращивать производство беспилотников – Умеров

Министр обороны провел разговоры со своими коллегами из Латвии, Норвегии и Польши: есть договоренности по усилению обороны Украины

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Украина и Латвия будут наращивать производство беспилотников и развивать совместные проекты в этой сфере. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по итогам телефонного разговора со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

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Во время разговора Умеров особое внимание обратил на наращивание производства БпЛА и развитие совместных с Латвией проектов в этой сфере.

"Содержательный телефонный разговор с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом. Проинформировал о текущей обстановке на фронте, отдельно выделил применение средств РЭБ и БпЛА", – сообщил министр обороны.

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Также Умеров сообщил об усилении сотрудничества в оборонной промышленности по итогам разговора с главой Минобороны Норвегии Бьорном Граммом. Также он обсудил текущую фронтовую ситуацию со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.

24 декабря 2023 года Латвия отправила в Украину уже 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей. Стоимость этих автомобилей оценивается почти в 1 млн евро.

2 января после массированной ракетной атаки на Украину президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал передать стране больше систем противовоздушной обороны.

5 января министр иностранных дел Латвии Кариньш заявил, что Россия будет продолжать искать новые цели для агрессии, независимо от исхода войны против Украины.

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