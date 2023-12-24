Латвія відправила Україні конфісковані у п'яниць автомобілі майже на мільйон євро

Латвія відправила до України вже 271 автомобіль, конфіскований у п'яних водіїв. Вартість цих автомобілів оцінюється майже в мільйон євро

Прапори Латвії та України (Фото - lpnu.ua)

Латвія відправила в Україну вже 271 автомобіль, який було конфісковано за керування у нетверезому стані. Загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже мільйон євро, повідомляє Delfi.

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За даними Служби державних доходів Латвії, з початку 2023 року в Україну було передано 271 автомобіль на загальну попередню суму 903 453 євро.

Крім того, на розгляді уряду країни знаходяться документи про передачу Україні ще 34 автомобілів загальною вартістю 161 880 євро.

Сейм Латвії 7 березня 2023 року одноголосно підтримав поправки до закону про підтримку цивільного населення України, який створив підстави передавати конфісковані у нетверезих водіїв транспортні засоби у власність України.

Перші вісім конфіскованих автомобілів було відправлено Україні вже наступного дня.

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