Латвия отправила Украине конфискованные у пьяниц автомобили почти на миллион евро

Латвия отправила в Украину уже 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей. Стоимость этих автомобилей оценивается почти в миллион евро

Флаги Латвии и Украины (Фото - lpnu.ua)

Латвия отправила в Украину уже 271 автомобиль, который был конфискован за вождение в нетрезвом состоянии. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро, сообщает Delfi.

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По данным Службы государственных доходов Латвии с начала 2023 года в Украину был передан 271 автомобиль на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Кроме того, на рассмотрении правительства страны находятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей общей стоимостью в 161 880 евро.

Сейм Латвии 7 марта 2023 года единогласно поддержал поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, который создал основания передавать конфискованные у нетрезвых водителей транспортные средства в собственность Украины.

Первые восемь конфискованных автомобилей были отправлены Украине уже на следующий день.

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