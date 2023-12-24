Латвия отправила Украине конфискованные у пьяниц автомобили почти на миллион евро
Латвия отправила в Украину уже 271 автомобиль, который был конфискован за вождение в нетрезвом состоянии. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро, сообщает Delfi.
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По данным Службы государственных доходов Латвии с начала 2023 года в Украину был передан 271 автомобиль на общую предварительную сумму 903 453 евро.
Кроме того, на рассмотрении правительства страны находятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей общей стоимостью в 161 880 евро.
- Сейм Латвии 7 марта 2023 года единогласно поддержал поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, который создал основания передавать конфискованные у нетрезвых водителей транспортные средства в собственность Украины.
- Первые восемь конфискованных автомобилей были отправлены Украине уже на следующий день.
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