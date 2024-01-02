Президент Латвії: Українська ППО працює добре, але треба більше. Свята закінчились
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав передати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це він написав у X (Twitter).
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З його слів, жертвами чергової терористичної атаки Росії вранці 2 січня стали цивільні.
Він зазначив, що українська протиповітряна оборона працює добре, але Києву потрібно більше систем.
"Новорічні урочистості закінчилися, і Захід має стати серйозним і діяти просто зараз", – заявив Рінкевичс.
Раніше Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів відреагувати на удар РФ посиленням підтримки України.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.
- Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
- Також окупанти масовано ударили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.
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