Президент Латвии: Украинская ПВО работает хорошо, но нужно больше. Праздники закончились

Ринкевичс заявил, что "новогодние торжества закончились", а поэтому Западу нужно усилить помощь Украине

Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал передать Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, жертвами очередной террористической атаки России утром 2 января стали гражданские.

Он отметил, что украинская противовоздушная оборона работает хорошо, но Киеву нужно больше систем.

"Новогодние торжества закончились, и Запад должен стать серьёзным и действовать прямо сейчас", — заявил Ринкевичс.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров отреагировать на удар РФ усилением поддержки Украины.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Пять районов Киева и два района Киевской области имеют проблемы с электроснабжением из-за российских ракет. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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