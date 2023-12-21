Глава Міноборони назвав потреби України у зброї: РЕБ, дрони, артилерія, снаряди та ракети

Умєров заявив, що без достатньої кількості озброєнь, боєприпасів та обладнання Україні буде "важко"

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров назвав потреби України в озброєннях та обладнанню. Про це він повідомив у інтерв'ю Bild.

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За його словами, Україні "важко" вести війну проти Росії без засобів радіоелектронної боротьби, дронів, артилерії та достатньої кількості боєприпасів.

"Ми не здамося. Нам обов'язково потрібні всі ракети великої дальності від наших партнерів", — сказав Умєров.

Він зазначив, що Київ буде вдячний Німеччині, якщо уряд схвалить передавання крилатих ракет TAURUS.

Раніше глава відомства заявив, що впевнений у можливості звільнення тимчасово окупованого Криму наступного року. 20 грудня 2023 року міністр зі стратегічних галузей Олександр Камишин назвав плани з виробництва дронів на 2024 рік.

До цього Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон FPV-дронів.

30 листопада президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, аби допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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