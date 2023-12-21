Умєров "на 100% упевнений", що ЗСУ можуть звільнити Крим у 2024 році. Не переймається щодо США

Умєров заявив, що Крим може бути звільнений у 2024 році — це стратегічна ціль України

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що впевнений у можливості визволення тимчасово окупованого Криму наступного року. Про це він повідомив у інтерв'ю Bild.

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За його словами, він "впевнений на 100%", що півострів може бути звільнений у 2024 році.

"Це наша стратегічна ціль. РФ перебуває на темному боці світу. І що ще важливіше: режим Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів у тому, що ми переможемо", – сказав Умєров.

Він також заявив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.

"Я не думаю, що США йдуть. Обидві сторони в Конгресі підтримали Україну. Вони розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість, що ми зможемо дотримуватися нашого планування", – наголосив глава відомства.

Вранці 5 грудня дрони СБУ та ГУР ударили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська.

Того ж ранку в районі Багерово за 13 кілометрів від Керчі дрони СБУ вдарили по російській РЛС "Небо-М", вразили стоянку гелікоптерів та радіолокаційну систему П-18 "Терек".

"Не могли покладатися на Маска". У СБУ розповіли про дрон, який атакував Кримський міст.

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