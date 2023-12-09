Міністр оборони: Готуємо напрацювання на 2024-й, щоб росіяни відійшли назавжди з Криму

Очільник оборонного відомства зазначив, що весь світ вже побачив: Україна здатна досягати успіху, навіть не маючи такого потужного флоту, як у РФ

Рустем Умєров (Фото: EPA)

Україна наразі готує напрацювання, які допоможуть змусити росіян у наступному році відійти з тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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Очільника відомства запитали, чи йшлося під час візиту української делегації до Штатів, де зокрема відбулась Конференція оборонних індустрій та зустріч у Пентагоні, про те, щоб "очистити" Чорне море від російської присутності, та про якісь технології, які допомогли б Україні боротися з носіями "Калібрів" у Чорному морі, крім тих дронів, які вже ефективно себе показали.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху. Не зважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту, ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", – сказав Умєров, не вдаючись в деталі.

Зранку 5 грудня дрони СБУ та ГУР вдарили по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії, який використовували окупаційні війська.

Того ж ранку у районі Багерового, що за 13 кілометрів від Керчі, дрони СБУ вдарили по російській РЛС "Небо-М", уразили стоянку гелікоптерів і радіолокаційну систему П-18 "Терек".

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