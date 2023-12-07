Зустріч у Пентагоні. Умєров перелічив п’ять рішень і кроків для підвищення обороноздатності

Серед обговорених питань – стратегічні цілі і план операцій України на наступний рік, посилення ППО, будівництво фортифікацій та інше

Міністр оборони Рустем Умєров відзвітував про результати візиту до Пентагону, де відбулася зустріч з очільником оборонного відомства Штатів Ллойдом Остіном. Він перелічив п’ять обговорених кроків і рішень для підвищення обороноздатності держави.

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Зустріч з Остіном Умєров назвав "теплою і продуктивною".

За словами міністра, обговорювалися "конкретні кроки та рішення, які значно вплинуть на обороноздатність України".

1. Стратегічні цілі та план операцій України на 2024 рік.

"Серед того, про що можемо говорити вже зараз, – локалізація виробництва в Україні, потреби та спроможності наших країн, можливості для розвитку співробітництва, інвестиції та будівництво спільних підприємств", – зазначив міністр.

2. Конференція розвитку оборонної індустрії.

"У Вашингтоні зібралися представники понад 350 українських та американських виробництв. Українська зброя, техніка та технології – це питання національних інтересів", – заявив Умєров.

3. Посилення протиповітряної оборони, що особливо важливо в зимовий період.

4. Будівництво фортифікаційних споруд.

"Поінформував секретаря Остіна про те, що Міноборони займається посиленням фортифікацій уздовж лінії фронту відповідно до потреб та пріоритетів війська", – зазначив Умєров.

5. НАТО.

"Це окремий пріоритет для нас на 2024 рік. Наша мета – привести Сили оборони у відповідність до принципів та стандартів Альянсу", – наголосив очільник оборонного відомства.

Вчора Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

Попри вчорашній заклик Байдена до Конгресу схвалити додаткове фінансування для України, Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроєкту – 49 республіканців, один незалежний сенатор і лідер демократів Чак Шумер проголосували проти.

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