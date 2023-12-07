Встреча в Пентагоне. Умеров назвал пять решений и шагов для повышения обороноспособности

Среди обсужденных вопросов – стратегические цели и план операций Украины на следующий год, усиление ПВО, строительство фортификаций и прочее

Рустем Умєров і Ллойд Остін (Фото - Міноборони)

Министр обороны Рустем Умеров отчитался о результатах визита в Пентагон, где состоялась встреча с главой оборонного ведомства Штатов Ллойдом Остином. Он перечислил пять обсужденных шагов и решений для повышения обороноспособности государства.

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Встречу с Остином Умеров назвал "теплой и продуктивной".

По словам министра, обсуждались "конкретные шаги и решения, которые существенно повлияют на обороноспособность Украины".

1. Стратегические цели и план операций Украины в 2024 год.

"Среди того, о чем можем говорить уже сейчас, – локализация производства в Украине, потребности и возможности наших стран, возможности для развития сотрудничества, инвестиции и строительство совместных предприятий", – отметил министр.

2. Конференция развития оборонной промышленности.

"В Вашингтоне собрались представители более 350 украинских и американских производств. Украинское оружие, техника и технологии – это вопрос национальных интересов", – заявил Умеров.

3. Усиление противовоздушной обороны, что особенно важно в зимний период.

4. Строительство фортификационных сооружений.

"Проинформировал секретаря Остина о том, что Минобороны занимается усилением фортификаций вдоль линии фронта в соответствии с потребностями и приоритетами войска", – отметил Умеров.

5. НАТО.

"Это отдельный приоритет для нас на 2024 год. Наша цель – привести Силы обороны в соответствие с принципами и стандартами Альянса", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Вчера Штаты объявили о новом пакете помощи Украине на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.

Несмотря на вчерашний призыв Байдена к Конгрессу одобрить дополнительное финансирование для Украины, Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта – 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против.

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