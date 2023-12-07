Встреча в Пентагоне. Умеров назвал пять решений и шагов для повышения обороноспособности
Министр обороны Рустем Умеров отчитался о результатах визита в Пентагон, где состоялась встреча с главой оборонного ведомства Штатов Ллойдом Остином. Он перечислил пять обсужденных шагов и решений для повышения обороноспособности государства.
Встречу с Остином Умеров назвал "теплой и продуктивной".
По словам министра, обсуждались "конкретные шаги и решения, которые существенно повлияют на обороноспособность Украины".
1. Стратегические цели и план операций Украины в 2024 год.
"Среди того, о чем можем говорить уже сейчас, – локализация производства в Украине, потребности и возможности наших стран, возможности для развития сотрудничества, инвестиции и строительство совместных предприятий", – отметил министр.
2. Конференция развития оборонной промышленности.
"В Вашингтоне собрались представители более 350 украинских и американских производств. Украинское оружие, техника и технологии – это вопрос национальных интересов", – заявил Умеров.
3. Усиление противовоздушной обороны, что особенно важно в зимний период.
4. Строительство фортификационных сооружений.
"Проинформировал секретаря Остина о том, что Минобороны занимается усилением фортификаций вдоль линии фронта в соответствии с потребностями и приоритетами войска", – отметил Умеров.
5. НАТО.
"Это отдельный приоритет для нас на 2024 год. Наша цель – привести Силы обороны в соответствие с принципами и стандартами Альянса", – подчеркнул глава оборонного ведомства.
- Вчера Штаты объявили о новом пакете помощи Украине на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.
- Несмотря на вчерашний призыв Байдена к Конгрессу одобрить дополнительное финансирование для Украины, Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта – 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против.
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