Министр обороны: Готовим наработки на 2024 год, чтобы россияне отошли навсегда из Крыма

Глава оборонного ведомства отметил, что весь мир уже увидел: Украина способна добиваться успеха, даже не имея такого мощного флота, как у РФ

Рустем Умеров (Фото: EPA)

Украина готовит наработки, которые помогут заставить россиян в следующем году отойти из временно оккупированного Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров.

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Руководителя ведомства спросили, шла ли речь во время визита украинской делегации в Штаты, где в частности состоялась Конференция оборонных индустрий и встреча в Пентагоне, о том, чтобы "очистить" Черное море от российского присутствия, и каких-то технологиях, которые помогли бы Украине бороться с носителями "Калибров" в Черном море, кроме тех дронов, которые уже эффективно себя показали.

"Мы показали всему миру, что мы можем добиваться успеха. Несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота, мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", – сказал Умеров, не вдаваясь в детали.

Утром 5 декабря дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска.

В то же утро в районе Багерового в 13 километрах от Керчи дроны СБУ ударили по российской РЛС "Небо-М", поразили стоянку вертолетов и радиолокационную систему П-18 "Терек".

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