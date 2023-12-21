Умеров "на 100% уверен", что ВСУ могут освободить Крым в 2024 году. Не переживает о США
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. Об этом он сообщил в интервью Bild.
По его словам, он "уверен на 100%", что полуостров может быть освобожден в 2024 году.
"Это наша стратегическая цель. РФ находится на темной стороне мира. И что еще более важно: режим Путина осуждается всем цивилизованным миром. Нет никаких сомнений в том, что мы победим", — сказал Умеров.
Он также заявил, что не сомневается в продолжении поддержки США.
"Я не думаю, что США уходят. Обе стороны в Конгрессе поддержали Украину. Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они вселяют в нас уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования", — подчеркнул глава ведомства.
- Утром 5 декабря дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска.
- Тем же утром в районе Багерово в 13 километрах от Керчи дроны СБУ ударили по российской РЛС "Небо-М", поразили стоянку вертолетов и радиолокационную систему П-18 "Терек".
- "Не могли полагаться на Маска". В СБУ рассказали о дроне, атаковавшем Крымский мост.
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