Утренние взрывы в Феодосии. СБУ и ГУР ударили по нефтяному терминалу россиян – источник
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска. Эпизод произошел утром 5 декабря.
По словам собеседника, последствия попадания – "достаточно существенные" для россиян, поскольку на территории терминала находится около 30 резервуаров топлива. Им Россия снабжала свои войска.
Украинские и пророссийские каналы Крыма со ссылкой на местных жителей писали, что около 03:00 в Феодосийском районе прогремел ряд взрывов. Оккупанты в свою очередь заявили о "работе ПВО по украинским БпЛА".
Ранее источник LIGA.net отчитался об успешной атаке беспилотников СБУ контрразведчиков на ряд военных объектов оккупантов в поселке Багерово и селе Стрелковое в Крыму.
Там контрразведчики поразили несколько радиолокационных систем врага, а также систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" и стоянку вертолетов.
- 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
- На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
- 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.
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