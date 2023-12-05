Утренние взрывы в Феодосии. СБУ и ГУР ударили по нефтяному терминалу россиян – источник

По словам собеседника, последствия попадания – "достаточно существенные" для россиян. На территории терминала находится около 30 резервуаров топлива

Феодосия (Фото: ресурс оккупантов)

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска. Эпизод произошел утром 5 декабря.

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По словам собеседника, последствия попадания – "достаточно существенные" для россиян, поскольку на территории терминала находится около 30 резервуаров топлива. Им Россия снабжала свои войска.

Украинские и пророссийские каналы Крыма со ссылкой на местных жителей писали, что около 03:00 в Феодосийском районе прогремел ряд взрывов. Оккупанты в свою очередь заявили о "работе ПВО по украинским БпЛА".

Ранее источник LIGA.net отчитался об успешной атаке беспилотников СБУ контрразведчиков на ряд военных объектов оккупантов в поселке Багерово и селе Стрелковое в Крыму.

Там контрразведчики поразили несколько радиолокационных систем врага, а также систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" и стоянку вертолетов.

4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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