Глава Минобороны назвал нужды Украины по оружию: РЭБ, дроны, артиллерия, снаряды и ракеты

Умеров заявил, что без достаточного количества вооружений, боеприпасов и оборудования Украине будет "трудно"

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров назвал нужды Украины по вооружениям и оборудованию. Об этом он сообщил в интервью Bild.

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По его словам, Украине будет "трудно" вести войну против России без средств радиоэлектронной борьбы, дронов, артиллерии и достаточного количества боеприпасов.

"Мы не сдадимся. Нам обязательно нужны все ракеты большой дальности от наших партнеров", — сказал Умеров.

Он отметил, что Киев будет благодарен Германии, если правительство одобрит передачу крылатых ракет TAURUS.

Ранее глава ведомства заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. 20 декабря 2023 года, министр по стратегическим отраслям Александр Камышин назвал планы по производству дронов на 2024 год.

До этого Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион FPV-дронов.

30 ноября президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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