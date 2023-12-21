Глава Минобороны назвал нужды Украины по оружию: РЭБ, дроны, артиллерия, снаряды и ракеты
Министр обороны Рустем Умеров назвал нужды Украины по вооружениям и оборудованию. Об этом он сообщил в интервью Bild.
По его словам, Украине будет "трудно" вести войну против России без средств радиоэлектронной борьбы, дронов, артиллерии и достаточного количества боеприпасов.
"Мы не сдадимся. Нам обязательно нужны все ракеты большой дальности от наших партнеров", — сказал Умеров.
Он отметил, что Киев будет благодарен Германии, если правительство одобрит передачу крылатых ракет TAURUS.
Ранее глава ведомства заявил, что уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в следующем году. 20 декабря 2023 года, министр по стратегическим отраслям Александр Камышин назвал планы по производству дронов на 2024 год.
До этого Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион FPV-дронов.
- 30 ноября президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.
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