Британія та Латвія очолять коаліцію дронів. Нададуть Україні тисячі БпЛА на $250 млн
Велика Британія та Латвія очолять "коаліцію безпілотників", у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV. Про це повідомила пресслужба британського уряду.
"Велика Британія робить усе можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує – цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 млрд фунтів стерлінгів і виділили 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників Україні", – сказав глава британського Міноборони Грант Шаппс.
Це перший проєкт, який буде запущено в межах програми на 200 млн фунтів стерлінгів ($250 млн), про який прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив у січні поточного року, зазначає пресслужба.
Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, зокрема від британських виробників.
Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем ППО, додали на сайті британського уряду.
"Це партнерство, до якого нещодавно приєдналася Канада, наразі поставило сотні ракет і систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності, щоб захистити міста України від російського бомбардування", – йдеться у повідомленні.
- Турецька компанія Baykar почала будівництво під Києвом заводу, на якому працюватимуть близько 500 людей і де планують виготовляти по 120 безпілотників моделі Bayraktar TB2 або TB3 щороку.
- 19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.
- Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
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