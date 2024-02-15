Британія та Латвія очолять коаліцію дронів. Нададуть Україні тисячі БпЛА на $250 млн

У межах коаліції Велика Британія та Латвія нададуть ЗСУ тисячі безпілотників на $250 млн

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Велика Британія та Латвія очолять "коаліцію безпілотників", у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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"Велика Британія робить усе можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує – цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 млрд фунтів стерлінгів і виділили 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників Україні", – сказав глава британського Міноборони Грант Шаппс.

Це перший проєкт, який буде запущено в межах програми на 200 млн фунтів стерлінгів ($250 млн), про який прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив у січні поточного року, зазначає пресслужба.

Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, зокрема від британських виробників.

Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем ППО, додали на сайті британського уряду.

"Це партнерство, до якого нещодавно приєдналася Канада, наразі поставило сотні ракет і систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності, щоб захистити міста України від російського бомбардування", – йдеться у повідомленні.

Турецька компанія Baykar почала будівництво під Києвом заводу, на якому працюватимуть близько 500 людей і де планують виготовляти по 120 безпілотників моделі Bayraktar TB2 або TB3 щороку.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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