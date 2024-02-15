Британия и Латвия возглавят коалицию дронов. Передадут Украине тысячи БпЛА на $250 млн

В рамках коалиции Великобритания и Латвия отправят ВСУ тысячи беспилотников на $250 млн

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Великобритания и Латвия возглавят "коалицию беспилотников", в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн, в том числе и FPV. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Великобритания делает все возможное, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается – в этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 млрд фунтов стерлингов и выделили 200 млн фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком беспилотников Украине", – сказал глава британского Минобороны Грант Шаппс.

Это первый проект, который будет запущен в рамках программы на 200 млн. фунтов стерлингов ($250 млн), о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе текущего года, отмечает пресс-служба.

Великобритания закажет тысячи беспилотников FPV для Украины, в том числе от британских производителей.

Страна также сотрудничает со странами-союзниками по НАТО Канадой, Данией, Нидерландами и США по отправке в Украину систем ПВО, добавили на сайте британского правительства.

"Это партнерство, к которому недавно присоединилась Канада, поставило сотни ракет и систем противовоздушной обороны малой и средней длины, чтобы защитить города Украины от российской бомбардировки", – говорится в сообщении.

Турецкая компания Baykar начала строительство под Киевом завода, на котором будут работать около 500 человек и где планируют производить по 120 беспилотников модели Bayraktar TB2 или TB3 ежегодно.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Читайте также: Главы МИД Польши и Британии призвали Конгресс США помочь Украине. Обратились к Джонсону