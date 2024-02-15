Глави МЗС Польщі та Британії закликали Конгрес США допомогти Україні. Звернулись до Джонсона

Радослав Сікорський та Девід Кемерон заявили, що всі країни світу спостерігають за ситуацією, яка склалася навколо допомоги Україні

Девід Кемерон та Радослав Сікорський (Фото: PAP/Piotr Novak)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його британський колега Девід Кемерон спільно звернулися до Конгресу США із закликом ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням для України. Зокрема дипломати адресували заяви спікеру Палати представників Майку Джонсону, передає PAP.

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"Враховуючи силу і міць США, ми дуже хочемо, щоб американський Конгрес затвердив пакет допомоги для підтримки України у фінансовому, але насамперед у військовому плані, у найближчі місяці", – сказав Кемерон.

Він наголосив, що світові країни, включно з Іраном та Китаєм, уважно дивляться на ситуацію, що склалася, щоб "перевірити, чи є ми як країни Заходу надійними союзниками".

Сікорський доповнив британського колегу, заявивши: "Я хочу, щоб ви сприйняли це як наше спільне звернення до Палати представників і особисто до спікера Джонсона із закликом поставити на голосування пакет допомоги Україні. Це стане епохальним рішенням, яке вплине на авторитет США у світі".

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав із 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні розміром $60 млрд, США довелося припинили постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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