Главы МИД Польши и Британии призвали Конгресс США помочь Украине. Обратились к Джонсону

Радослав Сикорский и Дэвид Кэмерон заявили, что все страны мира наблюдают за ситуацией, которая сложилась вокруг помощи Украине

Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский (Фото: PAP/Piotr Novak)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и его британский коллега Дэвид Кэмерон совместно обратились к Конгрессу США с призывом принять законопроект с дополнительным финансированием для Украины. В частности дипломаты адресовали заявления спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, передает PAP.

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"Учитывая силу и мощь США, мы очень хотим, чтобы американский Конгресс утвердил пакет помощи для поддержки Украины в финансовом, но, прежде всего, в военном плане, в ближайшие месяцы", – сказал Кэмерон.

Он подчеркнул, что мировые страны, включая Иран и Китай, внимательно смотрят на ситуацию, чтобы "проверить, являемся ли мы как страны Запада надежными союзниками".

Сикорский дополнил британского коллегу, заявив: "Я хочу, чтобы вы восприняли это как наше совместное обращение в Палату представителей и лично спикеру Джонсону с призывом поставить на голосование пакет помощи Украине. Это станет эпохальным решением, которое повлияет на авторитет США в мире".

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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