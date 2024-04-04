Латвія надасть Україні дрони на 1 млн євро і виділить 10 млн євро на артснаряди

Прем’єрка Латвії зазначила, що країна виділятиме 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні

Денис Шмигаль та Евіка Сіліня (Фото: Кабмін)

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть безпілотники, боєприпаси та амуніція. Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.

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Прем’єрка заявила, що Латвія продовжує робити свій внесок у підтримку України. Країна допомагає як у межах двостороннього формату, так і міжнародного.

"Загалом підтримка Латвії для України сягає вже 85 млн євро, а загальна військова підтримка становитиме 372 млн євро. Як ми вже домовилися, це буде 0,25% від нашого валового внутрішнього продукту", – сказала Сіліня.

Вона зазначила, що Латвія вже цього місяця запланувала наступний пакет військової допомоги, до якого увійдуть матеріально-технічні ресурси, амуніція та озброєння.

"Це ми також обговорили сьогодні з прем'єр-міністром України. Дуже важливі вибухові речовини, транспорт, зброя, індивідуальне екіпірування", – наголосила Сіліня.

Також прем’єрка заявила, що Латвія приєдналася до коаліції дронів. І "найближчим часом" країна передасть Україні безпілотники загальною вартістю 1 млн євро.

"Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам", – сказала вона.

Крім цього, за словами прем’єрки, Латвія підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України й надасть 10 млн євро.

5 січня Умєров заявив, що Україна та Латвія нарощуватимуть виробництво безпілотників і розвиватимуть спільні проєкти в цій сфері.

15 лютого британський уряд повідомив, що Велика Британія та Латвія очолять "коаліцію безпілотників", у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн.

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