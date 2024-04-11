Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения о безопасности

Украинский лидер прибыл в Литву для участия в саммите Триморья

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву, в рамках заграничного визита планируется подписание нового соглашения в сфере безопасности. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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В Литве Зеленский примет участие в саммите Триморья и проведет переговоры с главами государств-партнеров. Также, по словам президента, запланировано подписание нового двустороннего соглашения о безопасности.

"Главное сейчас – сделать все для укрепления нашей противовоздушной обороны, обеспечения неотложных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", – отметил Зеленский.

СПРАВКА Инициатива трех морей (ИТМ), также известная как Триморье – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза и Украину, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Инициатива направлена на создание регионального диалога по разным вопросам, касающимся стран-членов. Инициатива трех морей (ИТМ), также известная как Триморье – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза и Украину, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Инициатива направлена на создание регионального диалога по разным вопросам, касающимся стран-членов.

22 марта глава МИД Литвы заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны.

В тот же день Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине партии систем борьбы с беспилотниками.

5 апреля стало известно, что оборонное ведомство страны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.

10 апреля новоназначенный министр обороны Литвы Кащюнас совершил первый официальный визит в Украину на новой должности и встретился с Зеленским.

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