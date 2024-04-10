Глава МИД Литвы ответил противникам ударов по нефтезаводам России фото со Второй мировой

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: ANNA SZILAGYI/EPA)

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на критику со стороны украинских союзников насчет обстрелов нефтегазовой инфраструктуры России, показав фото, где во время Второй мировой войны атаковались немецкие нефтебазы. Соответствующее фото он выложил в соцсети Х.

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"Во время Второй мировой войны союзники бомбили нефтебазы нацистской Германии как первоочередные военные цели", – напомнил он.

В противоположность этому во время слушаний комитета по вооруженным силам Палаты представителей США помощница руководителя Минобороны по вопросам международной безопасности Селеста Волландер сказала, что удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре России "вызывают беспокойство", ведь эти объекты якобы являются гражданскими целями.

"Проблема атак на критически важную инфраструктуру в нефтегазовом секторе, когда это гражданские цели, вызывает беспокойство, потому что Украина придерживается самых высоких стандартов соблюдения законов в условиях конфликта, и это один из элементов европейской демократии", - отметила Волландер.

Однако, по ее мнению, осуществление атак на нефтегазовую инфраструктуру РФ – это "суверенное решение Украины".

Конгрессмен-республиканец Остин Скотт сказал, что Россия также атакует украинские нефтебазы, и нельзя выиграть войну, просто принимая удары и не открывая ответный огонь.

В то же время Волландер и Скотт согласились, что объекты нефтегазовой инфраструктуры России принадлежат лицам, связанным с Кремлем, которые являются частью режима российского диктатора Владимира Путина.

28 марта стало известно, что Россия столкнулась с резким падением производства бензина после серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

2 апреля украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти в НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

4 апреля стало известно, что удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

5 апреля Шмыгаль сказал, что США не могут запретить Украине бить по российским НПЗ, ведь страна борется за свободу и независимость.

10 апреля глава Минобороны США Остин сказал, что Украине следует сосредоточиться на ударах по военным целям, чем атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага.

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