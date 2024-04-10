Глава МЗС Литви відповів противникам ударів по нафтозаводах Росії фото з Другої світової
Глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс відреагував на критику з боку українських союзників щодо обстрілів нафтогазової інфраструктури Росії, показавши фото, де під час Другої світової війни атакувались німецькі нафтобази. Відповідну світлину він виклав у соцмережі Х.
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"Під час Другої світової війни союзники бомбардували нафтобази нацистської Німеччини як першочергові військові цілі", – нагадав він.
На противагу цьому під час слухань комітету зі збройних сил Палати представників США помічниця керівника Міноборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер сказала, що удари України по нафтогазовій інфраструктурі Росії "викликають занепокоєння", адже ці об'єкти нібито є цивільними цілями.
"Проблема атак на критично важливу інфраструктуру в нафтогазовому секторі, коли це цивільні цілі, викликає занепокоєння, тому що Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів в умовах конфлікту, і це один з елементів європейської демократії", – зазначила Волландер.
Однак, на її думку, здійснення атак на нафтогазову інфраструктуру РФ – це "суверенне рішення України".
Конгресмен-республіканець Остін Скотт сказав, що Росія також атакує українські нафтобази, і не можна виграти війну, просто приймаючи удари й не відкриваючи вогонь у відповідь.
Водночас Волландер та Скотт погодились, що об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії належать особам, пов'язаним із Кремлем, які є частиною режиму російського диктатора Володимира Путіна.
- 28 березня стало відомо, що Росія зіткнулася з різким падінням виробництва бензину після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.
- 2 квітня український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.
- 4 квітня стало відомо, що удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.
- 5 квітня Шмигаль сказав, що США не можуть заборонити Україні бити по російських НПЗ, адже країна бореться за свободу та незалежність.
- 10 квітня глава Міноборони США Остін сказав, що Україні слід зосередитись на ударах по військових цілях, ніж атакувати нафтопереробні заводи на території ворога.
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