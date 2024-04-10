Глава МЗС Литви відповів противникам ударів по нафтозаводах Росії фото з Другої світової

Ґабріелюс Ландсберґіс (Фото: ANNA SZILAGYI/EPA)

Глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс відреагував на критику з боку українських союзників щодо обстрілів нафтогазової інфраструктури Росії, показавши фото, де під час Другої світової війни атакувались німецькі нафтобази. Відповідну світлину він виклав у соцмережі Х.

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"Під час Другої світової війни союзники бомбардували нафтобази нацистської Німеччини як першочергові військові цілі", – нагадав він.

На противагу цьому під час слухань комітету зі збройних сил Палати представників США помічниця керівника Міноборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер сказала, що удари України по нафтогазовій інфраструктурі Росії "викликають занепокоєння", адже ці об'єкти нібито є цивільними цілями.

"Проблема атак на критично важливу інфраструктуру в нафтогазовому секторі, коли це цивільні цілі, викликає занепокоєння, тому що Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів в умовах конфлікту, і це один з елементів європейської демократії", – зазначила Волландер.

Однак, на її думку, здійснення атак на нафтогазову інфраструктуру РФ – це "суверенне рішення України".

Конгресмен-республіканець Остін Скотт сказав, що Росія також атакує українські нафтобази, і не можна виграти війну, просто приймаючи удари й не відкриваючи вогонь у відповідь.

Водночас Волландер та Скотт погодились, що об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії належать особам, пов'язаним із Кремлем, які є частиною режиму російського диктатора Володимира Путіна.

28 березня стало відомо, що Росія зіткнулася з різким падінням виробництва бензину після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах.

2 квітня український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

4 квітня стало відомо, що удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

5 квітня Шмигаль сказав, що США не можуть заборонити Україні бити по російських НПЗ, адже країна бореться за свободу та незалежність.

10 квітня глава Міноборони США Остін сказав, що Україні слід зосередитись на ударах по військових цілях, ніж атакувати нафтопереробні заводи на території ворога.

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