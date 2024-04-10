В Україну приїхав новий міністр оборони Литви та зустрівся із Зеленським
10 квітня новопризначений міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас здійснив перший офіційний візит в Україну на новій посаді та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив Офіс президента.
Зеленський подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги.
Зокрема він наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.
Під час зустрічі Зеленський та Кащюнас обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.
Кащюнас назвав зустріч із Зеленським "хорошою" та повідомив, що представив весь пакет підтримки Литви.
"Хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим — ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще збільшити", – акцентував він.
Міністр також представив Зеленському плани Литви щодо відправлення бойових безпілотників, коаліції з розмінування. За словами Кащюнаса, Литва вже виділила 84 млн євро із затверджених 200 млн євро на трирічну програму підтримки України.
- 22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.
- Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.
- 5 березня стало відомо, що оборонне відомство країни планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.
Читайте також: Латвія надасть Україні дрони на 1 млн євро і виділить 10 млн євро на артснаряди