В Україну приїхав новий міністр оборони Литви та зустрівся із Зеленським
Фото: Офіс президента

10 квітня новопризначений міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас здійснив перший офіційний візит в Україну на новій посаді та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги.

Зокрема він наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

Під час зустрічі Зеленський та Кащюнас обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Фото: Офіс президента
Фото: Офіс президента

Кащюнас назвав зустріч із Зеленським "хорошою" та повідомив, що представив весь пакет підтримки Литви.

"Хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим — ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще збільшити", – акцентував він.

Міністр також представив Зеленському плани Литви щодо відправлення бойових безпілотників, коаліції з розмінування. За словами Кащюнаса, Литва вже виділила 84 млн євро із затверджених 200 млн євро на трирічну програму підтримки України.

  • 22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.
  • Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.
  • 5 березня стало відомо, що оборонне відомство країни планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

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