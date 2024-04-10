В Україну приїхав новий міністр оборони Литви та зустрівся із Зеленським

Фото: Офіс президента

10 квітня новопризначений міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас здійснив перший офіційний візит в Україну на новій посаді та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив Офіс президента.

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Зеленський подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги.

Зокрема він наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості.

Під час зустрічі Зеленський та Кащюнас обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Фото: Офіс президента

Кащюнас назвав зустріч із Зеленським "хорошою" та повідомив, що представив весь пакет підтримки Литви.

"Хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим — ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще збільшити", – акцентував він.

Міністр також представив Зеленському плани Литви щодо відправлення бойових безпілотників, коаліції з розмінування. За словами Кащюнаса, Литва вже виділила 84 млн євро із затверджених 200 млн євро на трирічну програму підтримки України.

22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.

Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.

5 березня стало відомо, що оборонне відомство країни планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

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