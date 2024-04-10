В Украину приехал новый министр обороны Литвы и встретился с Зеленским

Фото: Офис президента

10 апреля новоназначенный министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас совершил первый официальный визит в Украину на новой должности и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Офис президента.

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Зеленский поблагодарил за всестороннюю помощь Литвы и готовность поддерживать Украину к победе.

В частности он отметил важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию и развитию сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Во время встречи Зеленский и Кащюнас обсудили дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Литвы, в частности о подготовке украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.

Фото: Офис президента

Кащюнас назвал встречу с Зеленским "хорошей" и сообщил, что представил весь пакет поддержки Литвы.

"Хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше – мы будем искать все пути и возможности, чтобы его еще больше увеличить", – акцентировал он.

Министр также представил Зеленскому планы Литвы по отправке боевых беспилотников, коалиции по разминированию. По словам Кащюнаса, Литва уже выделила 84 млн евро из утвержденных 200 млн евро на трехлетнюю программу поддержки Украины.

22 марта глава МИД Литвы заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны.

В тот же день Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине партии систем борьбы с беспилотниками.

5 марта стало известно, что оборонное ведомство страны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.

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