Україна та Латвія підписали безпекову угоду
Підписання угоди (Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака)

11 квітня президент Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду. Про це український лідер повідомив в Telegram.

За словами президента, згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Країна бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки Києва в кіберзахисті, розмінуванні та безпілотних технологіях. Крім того, Латвія сприяє вступу України до Європейського Союзу і НАТО.

Зеленський подякував Латвії за підтримку.

"Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", – резюмував президент.

На сайті Офісу президента опубліковано повний текст угоди. Зокрема, документ передбачає проведення спільних військових навчань, надання інвестицій для розвитку оборонно-промислового комплексу України, координацію зусиль щодо зміцнення міжнародної співпраці у сфері морської безпеки тощо.

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