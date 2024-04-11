Україна та Латвія підписали безпекову угоду

Сторони підписали документ під час візиту Зеленського до Литви

Підписання угоди (Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака)

11 квітня президент Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду. Про це український лідер повідомив в Telegram.

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За словами президента, згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Країна бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки Києва в кіберзахисті, розмінуванні та безпілотних технологіях. Крім того, Латвія сприяє вступу України до Європейського Союзу і НАТО.

Зеленський подякував Латвії за підтримку.

"Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", – резюмував президент.

На сайті Офісу президента опубліковано повний текст угоди. Зокрема, документ передбачає проведення спільних військових навчань, надання інвестицій для розвитку оборонно-промислового комплексу України, координацію зусиль щодо зміцнення міжнародної співпраці у сфері морської безпеки тощо.

12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

3 квітня Зеленський підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з Фінляндією.

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