Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду на 10 років. Зеленський: Сильний документ

Сторони підписали документ під час візиту президента Фінляндії Стубба до Києва

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

3 квітня, президент Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб підписали десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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"Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії", — наголосив очільник держави.

Сторони підписали документ під час візиту Стубба до Києва.

В Офісі президента наголосили, що угода також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії.

Зеленський наголосив, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, поглиблюватиме співпрацю з Україною в низці сфер, а також допомагатиме відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури. Також Фінляндія лікуватиме українських військових.

29 лютого повідомлялося, що у Фінляндії не наклали жодних обмежень на свою військову допомогу, й Україна може використовувати зброю, яка була надана Фінляндією, також і на території Росії.

19 березня уряд Фінляндії вирішив приєднатись до чеської ініціативи та виділити 30 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.

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