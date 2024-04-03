Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности. Зеленский: Сильный документ
3 апреля президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
"Сильный документ, удостоверяющий готовность Финляндии и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", – подчеркнул глава государства.
Стороны подписали документ во время визита Стубба в Киев.
В Офисе президента отметили, что соглашение также четко свидетельствует о поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО со стороны Финляндии.
Зеленский отметил, что Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, углублять сотрудничество с Украиной в ряде сфер, а также помогать восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры. Также Финляндия будет лечить украинских военных.
- 29 февраля сообщалось, что в Финляндии не наложили никаких ограничений на свою военную помощь, и Украина может использовать оружие, которое было предоставлено Финляндией, также и на территории России.
- 19 марта правительство Финляндии решило присоединиться к чешской инициативе и выделить 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
Читайте также: "Никаких разговоров с Путиным". Кто такой новый президент Финляндии. И за что он раскаивается