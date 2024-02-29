Финляндия не запрещает Украине применять ее оружие для ударов по территории России – Yle

Министерство обороны сообщило Yle, что Финляндия не налагала никаких ограничений на использование материалов, отправленных в Украину

Министр обороны Финляндии Антти Гяккинен (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

В Финляндии не наложили никаких ограничений на свою военную помощь, и Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, также и на территории России. Об этом руководству парламентского Комитета по вопросам обороны, а также Министерству обороны Финляндии сообщило Yle.

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Председатель парламентского Комитета по вопросам обороны Юкка Копра заявил, что "Финляндия не ввела никаких таких ограничений" и "Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей также и на российской территории".

Министерство обороны сообщило Yle, что Финляндия не налагала никаких ограничений на использование материалов, отправленных в Украину.

Министр обороны Хяккинен в комментарии для издания заявил, что Финляндия ведет постоянные дискуссии со странами-союзниками относительно ограничений военной помощи Украине. Он отметил, что крупные страны, которые, среди прочего, предоставили ракетные системы большой дальности, конечно, также имеют право указывать, как их нужно использовать.

Yle отметило, что в комментарии Силы обороны сообщили, что политическая воля и условие НАТО и остальных стран Запада заключается в том, что западное оружие не должно использоваться для нападений на российскую территорию.

Yle также направило запрос в НАТО, давали ли страны Альянса инструкции Украине относительно того, как и где использовать военную помощь, на что изданию сообщили, что любые такие инструкции предоставляются странами-членами Альянса.

Позиция НАТО заключается в том, что Украина имеет право на самооборону, включая право наносить удары по российским военным объектам за пределами Украины, отметило издание.

9 февраля Финляндия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Это уже 22-й груз оборонной помощи от Финляндии, новый пакет оценивается примерно в 190 млн евро.

Общая стоимость предоставленной Финляндией помощи с начала полномасштабного вторжения РФ – 1,8 млрд евро.

27 февраля президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что встреча в Париже по украинской поддержке оказалась результативной и анонсировал увеличение военной помощи для Украины.

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