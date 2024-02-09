Фінляндія відправляє допомогу ЗСУ на 190 млн та хоче пустити в дію свої "ноу-хау" для підтримки

Міністр оборони Фінляндії заявив, що у вітчизняній промисловості є "багато ноу-хау" – йде робота над тим, щоб використовувати це для підтримки України

Ілюстративне фото - Генштаб

Фінляндія оголосила про надання нового пакета військової допомоги для України. Як повідомило Міністерство оборони Фінляндії, президент країни Саулі Нііністьо ухвалив відповідне рішення сьогодні, 9 лютого.

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Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги від Фінляндії, новий пакет оцінюється приблизно в 190 млн євро. Загальна вартість наданої Фінляндією допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ – 1,8 млрд євро.

Задля гарантування безпечного доставлення допомоги детальний зміст, спосіб доставлення та графік допомоги не афішуються.

У Міноборони Фінляндії повідомили, що цей пакет допомоги включає продукцію, яка була закуплена у вітчизняної промисловості з окремим фінансуванням у розмірі 30 млн євро, виділеним для підтримки України.

Міністр оборони країни Антті Хаккянен заявив про необхідність знайти нові шляхи підтримки України в довгостроковій перспективі. Такий довгостроковий план наразі готується, наголосив він.

"У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів", – сказав очільник відомства.

Також сьогодні стало відомо, що Норвегія збирається передати Україні ще 10 пускових установок системи протиповітряної оборони NASAMS та чотири центри управління вогнем.

Наступного тижня, 14 лютого, у Брюсселі пройде 19-е засідання у форматі "Рамштайн".

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