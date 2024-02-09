Україна отримає ще 10 пускових установок NASAMS та чотири центри управління вогнем

Пускова установка NASAMS (Фото: Forsvarsdepartement/X)

Норвегія збирається передати Україні ще 10 пускових установок системи протиповітряної оборони NASAMS та чотири центри управління вогнем. Про це повідомили у Міноборони країни.

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Відомство заявляє, що уряд країни пропонує замовити нові системи компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA).

Зазначається, що це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже передано Україні. Інвестиції становлять 3,45 млрд норвезьких крон (майже $250 млн).

"Система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські атаки масштабні та жорстокі, тому ППО має вирішальне значення. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби для нашої оборони", – заявив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам.

Президент Володимир Зеленський повідомив про "головну новину" за 2 лютого – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які "збивають все".

28 січня спікер ПС ЗСУ Ігнат заявив, що зараз у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Також він зазначив, що російське виробництво випускає близько 100 ракет на місяць.

2 лютого Ігнат заявив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 і крилатих ракет, тому почали частіше атакувати Україну балістичними ракетами.

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