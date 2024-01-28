ЗСУ: РФ має близько 900 високоточних далекобійних ракет. Більшість ударів завдає балістикою

За словами речника ПС ЗСУ Ігната, ворог наразі застосовує мало "Калібрів" – у період з 29 грудня по 8 січня під час обстрілів України було використано три такі ракети

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що наразі у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Також він наголосив в ефірі телемарафону, що російське виробництво виготовляє близько 100 ракет на місяць.

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Відповідаючи на запитання про кількість високоточних далекобійних ракет у Росії, Ігнат послався на дані від Головного управління розвідки Міністерства оборони. Він зазначив, що за останніми даними це така сама цифра, як і в попередній період: у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет.

"Тому, що ворог протягом трьох великих комбінованих атак з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет. Попри те, що вони виготовляють, вони й втрачають. Саме тому цифра зараз на тому самому рівні", – повідомив він.

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За словами Ігната, Росія за місяць виготовляє близько 100 ракет. Він звернув увагу на те, що російська армія наразі застосовує мало "Калібрів" – у період з 29 по 8 січня під час обстрілів України було використано три такі ракети, зокрема 2 січня 2024 року. Тоді окупанти здійснили масовану ракетну атаку. Вони масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" та Харків ракетою типу "Іскандер-М".

Він наголосив, що переважно ворог завдає ударів балістичними ракетами, водночас Україна має "не так багато засобів, які можуть знищувати саме балістичні ракети".

Коментуючи російський ракетний удар 8 січня, Ігнат вже зазначав, що під час атаки велика кількість цілей були балістичними ракетами, які можуть збивати лише такі засоби ППО, як Patriot.

Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Сили оборони відбили атаки та ліквідували 740 окупантів.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині.

Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє.

Також 28 січня росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду – поранено трьох людей, пошкоджено 14 будинків та дитсадок. По Костянтинівці загарбники випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство.

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