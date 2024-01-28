ЗСУ: РФ має близько 900 високоточних далекобійних ракет. Більшість ударів завдає балістикою
Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що наразі у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Також він наголосив в ефірі телемарафону, що російське виробництво виготовляє близько 100 ракет на місяць.
Відповідаючи на запитання про кількість високоточних далекобійних ракет у Росії, Ігнат послався на дані від Головного управління розвідки Міністерства оборони. Він зазначив, що за останніми даними це така сама цифра, як і в попередній період: у Росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет.
"Тому, що ворог протягом трьох великих комбінованих атак з 29 грудня по 8 січня застосував велику кількість ракет. Попри те, що вони виготовляють, вони й втрачають. Саме тому цифра зараз на тому самому рівні", – повідомив він.
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За словами Ігната, Росія за місяць виготовляє близько 100 ракет. Він звернув увагу на те, що російська армія наразі застосовує мало "Калібрів" – у період з 29 по 8 січня під час обстрілів України було використано три такі ракети, зокрема 2 січня 2024 року. Тоді окупанти здійснили масовану ракетну атаку. Вони масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" та Харків ракетою типу "Іскандер-М".
Він наголосив, що переважно ворог завдає ударів балістичними ракетами, водночас Україна має "не так багато засобів, які можуть знищувати саме балістичні ракети".
Коментуючи російський ракетний удар 8 січня, Ігнат вже зазначав, що під час атаки велика кількість цілей були балістичними ракетами, які можуть збивати лише такі засоби ППО, як Patriot.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Сили оборони відбили атаки та ліквідували 740 окупантів.
- Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині.
- Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє.
- Також 28 січня росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду – поранено трьох людей, пошкоджено 14 будинків та дитсадок. По Костянтинівці загарбники випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство.
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