Росіяни наступали по всьому фронту від Куп'янська до лівого берега, ЗСУ відбили атаки – карта
Російські загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках, Сили оборони відбили атаки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак окупантів біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили сім атак росіян в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 11 атак окупантів біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські захисники і далі стримують загарбників неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.
На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму, за добу загарбники без успіху здійснили два штурми.
Авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному артилерійському засобу та двох складах боєприпасів окупантів.
- Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині.
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