Росіяни наступали по всьому фронту від Куп'янська до лівого берега, ЗСУ відбили атаки – карта

За добу на лінії фронту відбулося 79 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках, Сили оборони відбили атаки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак окупантів біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили сім атак росіян в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 11 атак окупантів біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку українські захисники і далі стримують загарбників неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму, за добу загарбники без успіху здійснили два штурми.

Карта: Deepstate

Авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному артилерійському засобу та двох складах боєприпасів окупантів.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині.

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