Сили оборони знищили чотири з восьми "шахедів", окупанти били "Іскандерами" та С-300

Мобільна вогнева група (Ілюстративне фото: Олексій Кулеба)

Сили оборони знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині. Про це повідомляють Повітряні сили.

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Росіяни атакували "шахедами" з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, південно-східний напрямок), ракетами "Іскандер-М" з району Воронезької області РФ та С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області, пишуть військові.

Загарбники атакували цивільні об'єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, повідомляють ПС.

Мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили чотири з восьми "шахедів", якими окупанти атакували прифронтову зону, підсумовує відомство.

Інфографіка: Повітряні сили

ДОВІДКА. "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

Надвечір 27 січня Росія атакувала дронами Запоріжжя, голова ОВА повідомив про пошкодження об'єкта інфраструктури. У Дніпропетровській обладміністрації повідомили про збиття одного "шахеда" над Новомосковським районом.

Тоді ж у Харкові та Полтаві прогриміли вибухи, Повітряні сили попередили про російські ракети, що летіли на Кременчук.

Голова Полтавської ОВА повідомив, попередньо, про удар двома балістичними ракетами та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту.

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