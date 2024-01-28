Сили оборони знищили чотири з восьми "шахедів", окупанти били "Іскандерами" та С-300
Сили оборони знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині та трьома С-300 по Донеччині. Про це повідомляють Повітряні сили.
Росіяни атакували "шахедами" з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, південно-східний напрямок), ракетами "Іскандер-М" з району Воронезької області РФ та С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області, пишуть військові.
Загарбники атакували цивільні об'єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, повідомляють ПС.
Мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили чотири з восьми "шахедів", якими окупанти атакували прифронтову зону, підсумовує відомство.
- Надвечір 27 січня Росія атакувала дронами Запоріжжя, голова ОВА повідомив про пошкодження об'єкта інфраструктури. У Дніпропетровській обладміністрації повідомили про збиття одного "шахеда" над Новомосковським районом.
- Тоді ж у Харкові та Полтаві прогриміли вибухи, Повітряні сили попередили про російські ракети, що летіли на Кременчук.
- Голова Полтавської ОВА повідомив, попередньо, про удар двома балістичними ракетами та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту.
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